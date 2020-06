Contro il rischio di rimanere intrappolati nella rete delle bufale, arriva il testo di Francesco Pira e Raimondo Moncada, autori di “Fake news tra scienza e fantascienza” (Medinova). Il libro, che vanta la copertina artistica di Nicolò D’Alessandro, è impreziosito, nella sua prefazione, dalla firma del giornalista Stefano Vaccara, Direttore fondatore de La Voce di New York.

Il volume è suddiviso in due sezioni. Nella prima parte Pira, sociologo e giornalista analizza il fenomeno da un punto di vista scientifico, evidenziando gli esiti delle ricerche condotte, mettendo in risalto quello che con il collega Altinier ha definito l’esagono delle fake news, ossia alcune loro caratteristiche peculiari, sottolineando come nell’era della disintermediazione questo processo stia coinvolgendo anche il giornalismo. Nella seconda parte, Raimondo Moncada rivisita il fenomeno da operatore dell’informazione e da autore satirico.

