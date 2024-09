ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 19, alle ore 16, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212, a Roma, si terrà la conferenza stampa del libro “Dal Mar Tirreno a Ocean Drive” di Roberto Dj Onofri. A moderare la conferenza sarà l’attrice Emanuela Tittocchia, mentre interverrà l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Regione Lazio, Simona Baldassarre. Le telecamere delle emittenti televisive nazionali riprenderanno l’intera conferenza, che si aprirà con un saluto istituzionale di Civita Di Russo, Vice Capo di Gabinetto della Regione Lazio. “Il libro Dal Mar Tirreno ad Ocean Drive racconta l’ascesa di Roberto Dj Onofri, un giovane cresciuto nelle periferie (nello specifico a Civitavecchia), che grazie a un’irrefrenabile passione e determinazione ha raggiunto la vetta del mondo musicale internazionale”, si legge in una nota. “Dj Onofri ha avuto l’onore di intrattenere grandi star mondiali come Michael Jackson, Whitney Houston, Liza Minnelli e molti altri. Il tutto è documentato con ampi reportage fotografici all’interno del libro”, coninua la nota. “Dal Mar Tirreno ad Ocean Drive” è disponibile su Amazon. (ITALPRESS).

