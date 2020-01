Libia, Di Maio “Missione Sophia puo’ essere base partenza”

"Abbiamo raggiunto un primo importante obiettivo: tutti gli attori concordano sul cessate il fuoco e che non si devono piu' far entrare armi in Libia: ora dobbiamo rispettare i 55 punti della conferenza di Berlino. Per farlo l'Ue è a disposizione e vuole essere in prima linea". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio Esteri dell'Ue. alp/sat/red