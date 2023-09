LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Ministero degli Affari Interni sta unendo le forze con la comunità musulmana a Malta per inviare aiuti umanitari in Libia. Casse di vestiti, generi alimentari e altri aiuti umanitari sono già state raccolte per la popolazione libica di Derna che sta soffrendo a causa degli effetti fatali della tempesta Daniel.

Durante un incontro tra Byron Camilleri, ministro degli Interni maltese e l’imam della comunità musulmana Mohammed Elsadi, il governo maltese ha immediatamente accolto la richiesta di Elsadi di continuare gli aiuti maltesi alla Libia, insieme all’assistenza umanitarie a Derna. Malta è impegnata ad assistere la popolazione libica in questo momento difficile e con l’immediata missione di ricerca e soccorso condotta dal Dipartimento della Protezione Civile e dal personale delle Forze Armate di Malta a Derna. Nel frattempo, solo pochi giorni fa, il primo ministro Robert Abela ha lanciato un appello all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per chiedere maggiori aiuti alla Libia da parte degli Stati più grandi.

Le inondazioni hanno portato al crollo di due dighe che hanno ucciso almeno 5.100 persone e migliaia di altri dispersi. I danni nella città mediterranea sono devastanti ed estesi, con decine di migliaia di persone rimaste senza casa.

– foto Department of Information (Doi) –

(ITALPRESS).