MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Durante le prove libere di oggi i pneumatici si sono comportati come da aspettative senza mostrare segni evidenti di graining o di abrasione e con un gap prestazionale tra le mescole in linea con quanto avevamo previsto. L’asfalto a Barcellona è molto diverso da quello di settimana scorsa a Portimao, qui è più abrasivo e genera più grip”. Così Mario Isola, Responsabile F1 e Car Racing

di Pirelli, al termine del venerdì di libere del Gp di Spagna. “La nuova curva 10 rende la vita un pò più facile ai pneumatici, soprattutto ai posteriori, perchè ora è diventata una curva più veloce rispetto a prima. Nel pomeriggio i team si sono concentrati sulle mescole soft e medium, che probabilmente saranno quelle chiave per la gara. Ciò è dovuto al fatto che la hard ha un divario prestazionale più alto ma anche perchè il tempo che si perde ai box è inferiore rispetto al Portogallo e questo incoraggia stint più brevi”.