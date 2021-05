MONTECARLO (ITALPRESS) – “Il circuito era oggi in ottime condizioni, particolarmente in FP2 e grazie a una significativa evoluzione della pista a seguito delle gare di supporto. Tutte e tre le nostre mescole si sono comportate molto bene, con gap sul giro simili fra una mescola e l’altra”. Così Mario Isola, Responsabile F1 e Car Racing di Pirelli, al termine delle libere del Gp di Monaco. “Nella sessione del mattino i team hanno girato molto con le mescole White hard e Yellow medium, concentrandosi sulla Red soft in FP2 in preparazione della qualifica che si disputerà sabato allo stesso orario della seconda sessione odierna. Le previsioni parlano però di possibile pioggia leggera sabato, il che cambierebbe ovviamente le condizioni del circuito in vista della lotta per la pole. Nel caldo di oggi i livelli di consumo e degrado dei pneumatici sono stati modesti, come da tradizione a Montecarlo. In ottica gara tutto fa quindi attendere un pit-stop singolo generalizzato, con le mescole medium e soft che dovrebbero recitare il ruolo principale nel Gran Premio”.

(ITALPRESS).