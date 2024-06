GORIZIA (ITALPRESS) – “Nel ricordare il 12 giugno 1945 è

indispensabile che tutti riconoscano la verità storica e

irrinunciabile che sono stati commessi crimini efferati da una

parte e dall’altra. Commemoriamo assieme i nostri morti per

andare mano nella mano verso quell’Europa unita che abbiamo il

dovere di costruire per i nostri figli”.

Sono le parole con cui l’assessore regionale al Patrimonio

Sebastiano Callari è intervenuto questa mattina a Gorizia, in

occasione della celebrazione del 79esimo anniversario dalla

liberazione della città dall’occupazione jugoslava. La cerimonia

si è svolta nel Parco della Rimembranza alla presenza, tra gli

altri, del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, del prefetto

Raffaele Ricciardi, del questore Luigi Di Ruscio, delle autorità

militari e dei gonfaloni di vari gruppi, enti e associazioni

combattentistiche.

Callari ha voluto rivolgere un messaggio verso “coloro che ancora

oggi si oppongono a questa memoria. Auspico – ha proseguito

l’assessore – che seppelliscano queste interpretazioni offensive

nei confronti delle vittime che hanno incarnato l’identità di

questa terra”.

Il rappresentante della Giunta regionale ha inoltre proposto

l’organizzazione di una cerimonia più estesa per la ricorrenza

degli 80 anni, che cadrà nell’anno della Capitale europea della

Cultura 2025. Un’iniziativa che, secondo Callari, “può

rappresentare un’occasione non solo simbolica di

riappacificazione di questi territori. La pace e la democrazia

devono essere un emblema in tutto il mondo, dove ancora purtroppo

continuano a soffiare venti di guerra e di odio”.

La commemorazione iniziata con l’alzabandiera è proseguita con la

deposizione della corona di alloro davanti al lapidario

inaugurato l’11 giugno dello scorso anno. Su di esso sono

impressi i nomi dei quasi 700 goriziani che furono uccisi,

perseguitati e infoibati durante i 40 giorni di occupazione da

parte del regime di Tito.

– Foto: ufficio stampa Fvg –

(ITALPRESS).