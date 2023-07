ROMA (ITALPRESS) – Lexus sarà per il settimo anno consecutivo l’auto ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, riconfermando il suo legame con il mondo del cinema. Il brand premium giapponese continua ad essere il “motore” dietro ai lungometraggi che verranno mostrati durante una delle più antiche manifestazioni cinematografiche al mondo, dove la storia moderna e potente della Laguna si intreccia con i valori del marchio giapponese.Le emozioni e le esperienze indimenticabili del cinema, infatti, si uniscono al linguaggio del brand e delle sue vetture dove meditazione, attenzione agli spazi e immersione in mondi nuovi sono essenziali. Come Auto Ufficiale della Mostra, Lexus accompagnerà registi, attori e celebrità, come Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor e Caterina Murino insieme ai molti altri protagonisti della Mostra, con le vetture della gamma elettrificata, mentre a rappresentare a pieno lo spirito innovatore e pioneristico del brand ci sarà, per la prima volta sul lido, Lexus LBX – Lexus Breakthrough Crossover.

Il nuovo SUV compatto – il più piccolo e dinamico del brand ad oggi – rappresenta l’inizio di un nuovo percorso di Lexus, che rompe le convenzioni, offrendo al contempo lusso, stile e comfort senza rinunciare a una driving experience d’eccellenza. Proprio come un film moderno, fuori dagli schemi: espressione dell’energia, dell’emozione, dell’amore e del potere del sè.”Anche quest’anno saremo accanto alla Biennale Cinema 2023 per dare un tocco in più all’atmosfera magica che si respira a Venezia nei giorni della Mostra e offrire agli ospiti la possibilità di vivere il massimo dell’Experience Amazing di Lexus”, ha dichiarato Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia. “Siamo particolarmente orgogliosi di portare su un palcoscenico così importante l’ultimo arrivato in casa Lexus – LBX – un SUV che abbraccia idee contemporanee nel design e nella tecnologia, pur mantenendo le qualità distintive di Lexus”.

