ROMA (ITALPRESS) – Pochi giorni fa la conferma del primato nella classifica americana sull’affidabilità J.D. Power per Lexus e Toyota e ora arriva l’importante riconoscimento per Lexus anche a livello europeo. Lexus si conferma, infatti, al vertice della classifica per Marchio anche per Altroconsumo. L’organizzazione, che ha come obiettivo l’informazione e la tutela dei consumatori, ha intervistato più di 30.000 automobilisti di nove Paesi Europei (Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna) proprietari di auto che avessero più di sei mesi e non più di 12 anni. Il criterio più importante per chi decide di acquistare un’auto nuova, indicato dal 38% degli intervistati, è l’affidabilità; nella classifica Altroconsumo l’indice di affidabilità tiene conto di molteplici parametri tra cui numero e gravità dei problemi avuti dall’auto nel corso della sua vita, numero di chilometri percorsi ed età dell’auto stessa. Oltre alla classifica per Marchio, Lexus si conferma anche al vertice della classifica delle Auto Ibride a benzina, confermando la propria leadership anche nel mercato Europeo.

Foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).