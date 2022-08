ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha reso pubblico il bando di concorso per il Lexus Design Award 2023, un concorso internazionale di design dedicato a potenziare e incoraggiare le prossime generazioni di designers. Inaugurato nel 2013, il premio è stato al servizio dei talenti emergenti come piattaforma globale per la nascita, la scoperta e il lancio di carriere straordinarie. Con la continua evoluzione del premio, Lexus intende arricchire la sua piattaforma per i talenti del design di nuova generazione, concentrandosi più ampiamente sulla crescita creativa dell’individuo. Per raggiungere questo obiettivo, il premio adotta una forma nuova e semplificata, con la scelta di quattro vincitori, aspetto che consente di approfondire la storia di ciascuno di essi, favorendo al contempo un ricco dialogo tra loro e gli esperti del settore che fanno parte della giuria.

La mentorship rimane il fulcro del premio, con i vincitori che vengono affiancati da personalità di spicco del mondo del design.

Le iscrizioni al’edizione 2023 saranno accettate fino al 16 ottobre 2022.

Lexus è alla ricerca di idee innovative che contribuiscano a un futuro prospero e migliore per tutti attraverso la forza del design e della tecnologia. I candidati dovranno spiegare come il loro concetto creativo possa mettere in pratica i tre principi chiave del brand Lexus: Anticipare, Innovare e Coinvolgere.

Il progetto deve anticipare le sfide globali per le società, immaginare modi inventivi per raggiungere un futuro sostenibile e migliorare senza soluzione di continuità la felicità di tutti.

Lexus è alla ricerca di progetti accattivanti, perspicaci e originali che rispettino sia la forma che la funzione e che offrano soluzioni praticabili per accelerare l’arrivo di un futuro più luminoso per l’umanità in una varietà di scenari e situazioni. “Nell’ultimo decennio, i problemi ambientali e di altro tipo sono aumentati insieme alla necessità di soluzioni. Con il Lexus Design Award abbiamo accolto e riconosciuto i creatori emergenti di lungimiranza e genialità creativa che applicano il potere del design alle sfide, per costruire un domani migliore per tutti. Attendo con ansia i nuovi talenti e le idee suggestive che debutteranno al Lexus Design Award 2023”. Ha dichiarato Simon Humphries, responsabile del design globale di Toyota e Lexus.

Una commissione giudicante composta da esperti di design riconosciuti a livello internazionale selezionerà quattro vincitori tra i lavori presentati in base ai criteri del contest. I vincitori saranno affiancati da creatori di spicco in diverse discipline del design. A ogni vincitore verrà assegnato un budget fino a 3 milioni di yen per la ricerca e lo sviluppo come sovvenzione per il design, per coprire non solo la costruzione del prototipo, ma anche altre spese rilevanti per il perfezionamento del concept e del design e per sostenere lo sviluppo creativo dell’individuo.

foto: ufficio stamp Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).