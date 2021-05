MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Max Verstappen, 2° al traguardo davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. Quarta posizione, invece, per Charles Leclerc che porta la Ferrari ai piedi del podio mettendosi alle spalle la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Daniel Ricciardo. Settima posizione, invece, per l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris, all’Alpine di Esteban Ocon e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

(ITALPRESS).