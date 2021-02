ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’apertura delle quattro nuove Aree di Sviluppo Territoriale di Lodi, Prato-Pistoia, Trieste e Venezia di lunedì scorso, l’attività tecnico formativa coordinata dal Settore Giovanile e Scolastico, arriva a Codogno. L’Evolution Programme, l’innovativo percorso di crescita del movimento giovanile, avviato in collaborazione con Ferrero, attraverso il programma Kinder Joy of Moving, prevede lo svolgimento delle attività di carattere tecnico, educativo, informativo e formativo nelle società coinvolte, attraverso un approccio integrato che vedrà il diretto interessamento dei loro tesserati – atleti, tecnici, dirigenti – e dei genitori dei calciatori e delle calciatrici, secondo una programmazione condivisa a livello locale. Nell’ambito di quanto programmato nell’area del Lodigiano, lo staff territoriale, ha avviato l’attività presso l’ASD RC Codogno 1908, inserita tra le 8 Scuole Calcio Elite della provincia interessata che, nello specifico, assume anche un valore simbolico in termini di ripartenza dell’attività sportiva a livello territoriale. Dopo la presentazione dello staff tecnico, che ha illustrato le caratteristiche e i presupposti del programma tecnico, i ragazzi della società sono andati in campo per la prima sessione di allenamento, svolta, come da protocollo federale, in modalità individuale e nel pieno rispetto delle previsioni normative – con tutti i vincoli che ne derivano – e del protocollo specificatamente previsto dalla Figc e da Sgs per quanto attiene le attività a carattere nazionale. “Il coinvolgimento di Codogno rappresenta un importante segnale da parte della Federazione e del Settore Giovanile e Scolastico – ha dichiarato Giuseppe Terraneo, Coordinatore regionale Sgs, nel corso della presentazione del programma – Abbiamo passato mesi terribili nel nostro territorio e la ripresa dell’attività, in piena sicurezza e mettendo sempre al primo posto la salute dei ragazzi e degli staff, assume un significato che va oltre lo sport e va a testimoniare la vicinanza delle istituzioni sportive ai tesserati e alle loro famiglie”.

(ITALPRESS).