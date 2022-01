L’euro da 20 anni nelle tasche di 340 milioni di persone

Il 1° gennaio del 2002 i cittadini di 12 paesi dell’Unione europea hanno toccato con mano per la prima volta le banconote e le monete in euro. Vent’anni dopo l’euro è la moneta di oltre 340 milioni di persone in 19 Stati membri dell’UE. sat/red