Letta “Serve un confronto con Draghi in Parlamento”

Letta “Serve un confronto con Draghi in Parlamento”

"È evidente che c'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al Paese, in Parlamento. Quello che per noi è la strada naturale è che si vada in Parlamento ad ascoltare il Presidente del Consiglio". Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante un punto stampa di fronte a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. xa1/mgg/gsl