MILANO (ITALPRESS) – “Ho una tale stima per Beppe Sala che tutto quello che vorrà fare in futuro il sindaco di Milano troverà sicuramente il mio sostegno, volesse anche essere il primo astronauta milanese ad andare su Marte”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, a margine di un incontro a Palazzo Marino col sindaco di Milano Beppe Sala, risponde in modo un pò sibillino, con una battuta, ai cronisti che gli chiedono se, durante il faccia a faccia, abbia chiesto al primo cittadino di candidarsi alle elezioni regionali in Lombardia del 2023. “Per me – prosegue il segretario – è stato un incontro, come sempre, utile e importante. Abbiamo messo a punto tutta una serie di idee in vista dell’ultima fase della campagna elettorale. Ringrazio Sala per quello che sta facendo per Milano, per l’Italia e per il centrosinistra. Abbiamo parlato molto di futuro anche in riferimento a quello che sta accadendo a Milano. E’ un piacere averlo al nostro fianco, soprattutto in queste ultime settimane di campagna elettorale”.(ITALPRESS).

Photo credits: xa1