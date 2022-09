Letta: “Sala candidato in Regione? Se vorrà avrà mio sostegno”

Letta: “Sala candidato in Regione? Se vorrà avrà mio sostegno”

"Ho una tale stima per Beppe Sala che tutto quello che vorrà fare in futuro il sindaco di Milano troverà sicuramente il mio sostegno, volesse anche essere il primo astronauta milanese ad andare su Marte". Così il segretario del Pd Enrico Letta, a margine di un incontro a Palazzo Marino col sindaco di Milano Beppe Sala, risponde con una battuta, ai cronisti che gli chiedono se abbia chiesto al primo cittadino di candidarsi alle elezioni regionali in Lombardia del 2023. xa1/trl/gsl