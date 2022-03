ROMA (ITALPRESS) – “Le sanzioni sono durissime e stanno facendo molto male alla Russia che è vicina al default”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Zapping su Rai Radio1. “Bisogna fare tutto quello che è possibile per aiutare un popolo oggetto di un’aggressione e che ha legami forti con l’Italia. Dobbiamo aiutarli soprattutto rispetto a questa resistenza, evidentemente l’aiuto deve tenere conto che questa guerra non deve trasformarsi in una terza guerra mondiale o nucleare”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com