Letta “Armi all’Ucraina? Continueremo con nostri alleati europei”

"E' fondamentale una forte unità dell'Europa. Pace significa difendere l'Ucraina". Per quanto riguarda le armi "siamo coerenti con quanto fatto dal 24 febbraio in poi. Continueremo con i nostri alleati europei". Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, a margine della marcia per la pace di Roma. abr/mrv/