GENOVA (ITALPRESS) – Letizia Moratti, europarlamentare del gruppo Ppe-Fi ha visitato sabato il carcere di Pontedecimo a Genova, accompagnata dalla direttrice Paola Penco e dal comandante delle guardie penitenziarie Stefano Bruzzone. Dopo una breve illustrazione della situazione del penitenziario, che al momento non risulta con problematiche di sovraffollamento, l’onorevole Moratti ha visitato alcuni reparti dell’ala femminile, incontrando un gruppo di detenute impegnate in lavori formativi in cucina, in lavanderia e nella realizzazione di pregevoli manufatti tessili come borse realizzate con materiali reciclati. Letizia Moratti ha particolarmente apprezzato l’organizzazione e l’impegno profuso da dirigenti e addetti al carcere nell’offrire si detenuti progetti formativi. La visita al carcere ha avuto luogo successivamente al convegno organizzato all’Acquario di Genova da Letizia Moratti in qualità di Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, occasione per presentare pubblicamente la candidatura del sindaco Marco Bucci alla presidenza di Regione Liguria.

Foto: ufficio stampa Letizia Moratti

(ITALPRESS).