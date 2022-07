VENEZIA (ITALPRESS) – Approvata dalla giunta comunale la deroga ai limiti massimi orari per le manifestazioni culturali e di intrattenimento, che potranno concludere le loro attività a mezzanotte. Di seguito l’elenco delle associazioni che potranno contare su un prolungamento dell’orario fino alle ore 24 per le loro manifestazioni. L’Associazione Cantieri Teatrali Veneziani organizza dal giorno 18 al 30 luglio 2022 la manifestazione denominata “Venice Open Stage – Rising theatre festival”, in Campazzo San Sebastiano a Dorsoduro. Il Settore Cultura del Comune di Venezia il giorno 22 luglio organizza attività di intrattenimento in Piazza Mercato a Marghera. L’Associazione Marghera 2000 organizza per il giorno 23 luglio la manifestazione Nights for Marghera in Piazza Mercato a Marghera. Venezia Spiagge spa, società a totale partecipazione pubblica, ai fini di animare gli spazi della terrazza Blue Moon a Lido per la giornata del 14 luglio 2022 ha programmato la realizzazione di intrattenimenti quali: musica dal vivo, dj, da realizzare con il gestore dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, negli spazi a questo concessi. “Mai come questa estate c’è voglia di stare insieme all’aperto – commenta l’assessore Paola Mar. Una cosa che ci viene dimostrata dalla quantità di eventi che sono stati autorizzati che stanno rendendo viva l’estate in Città. La sinergia fra amministrazione e associazioni è importantissima e colgo questa occasione per ringraziare tutti per il lavoro fatto”.

– Foto ufficio stampa Comune Venezia –

(ITALPRESS).