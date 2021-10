Lepre “L’Italia sta galoppando, ora rimbocchiamoci le maniche”

"Noi italiani siamo come l'araba fenice che risorge. Abbiamo la prova in questo momento economico. L'Italia sta galoppando". Lo ha detto l'economista Gianni Lepre, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress. Adesso "dobbiamo rimboccarci le maniche", aggiunge. ym/msg/mrv/red