ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Leonardo Bonucci appende gli scarpini al chiodo. Ad annunciarlo è il Fenerbahce, club nel quale disputerà la sua ultima gara da professionista, oggi alle 18 contro l’Istanbulspor, gara decisiva per l’assegnazione del campionato turco. “E’ stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia – ha detto Bonucci -. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ringrazio tutti”.

Al Fenerbache da gennaio, dopo l’altrettanto breve parentesi all’Union Berlino, Bonucci mette dunque fine a una carriera ricca di successi, iniziata con l’Inter nel 2005, e segnata da oltre 800 gare tra i professionisti. Ha indossato anche le maglie di Treviso, Bari, Pisa e Milan, ma è con la Juventus che Bonucci, nato a Viterbo l’1 maggio del 1987, ha collezionato successi in serie, formando con Barzagli e Chiellini la “BBC”, una delle

difese più impermeabili di ogni tempo.

Otto volte campione d’Italia, in bianconero – dove ha vinto anche cinque Supercoppe italiane e 4 Coppe Italia – Bonucci è approdato due volte in finale di Champions, nel 2015 e nel 2017, ma senza riuscire a conquistare il tetto d’Europa. Missione compiuta nel 2021, con la Nazionale: in finale ha firmato anche la rete dell’1-1 con l’Inghilterra che ha permesso agli Azzurri di arrivare ai rigori e conquistare dunque l’Europeo. Con la Juve un addio burrascoso la scorsa estate, prima dell’approdo a Berlino e il successivo passaggio in Turchia, al Fenerbahce.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).