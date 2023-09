ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Lenovo Legion 9i si propone come un laptop gaming di lusso con grande potenza. Queste le sue caratteristiche principali: processore Intel Core i9-13980HX di 13ma generazione; GPU Laptop NVIDIA GeForce RTXÖ4090; RAM da 32 o 64 Gb, memoria fino a 2 Tb; sistema di raffreddamento a liquido integrato Legion Coldfront che consente di erogare un una potenza termica fino a 230W con un peso di soli 2,56 kg; sistema di raffreddamento ad aria a tripla ventola ottimizzato dall’intelligenza artificiale con 6.333 singole prese d’aria;

display da 16 pollici configurabile fino a Lenovo PureSight 3.2K Mini-LED 16:10 con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. E rapporto screen-to-body al 94%. In Lenovo Legion 9i la funzionalità Smart FPS del chip LA-2 AI si interfaccia direttamente con il display per monitorare i fotogrammi al secondo. E regolare così automaticamente la potenza della GPU e della CPU, garantendo il massimo FPS indipendentemente dallo scenario di gioco. Il chip inoltre sincronizza l’illuminazione con Legion Spectrum RGB presente nelle strisce attorno alla tastiera e sullo chassis inferiore. Oltre che sul logo Legion della cover superiore e nella tastiera Lenovo TrueStrike RGB. Il tutto secondo le immagini sullo schermo, coinvolgendo al massimo il giocatore nell’esperienza di gioco. Inoltre, il software Tobii Horizon fornisce il tracciamento del movimento della testa.

In mobilità il laptop gode di una batteria da 99,99 Wh che può essere alimentata tramite l’adattatore Slim da 330W o Type-C da 140W, entrambi inclusi nella confezione. La connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 è fornita dalla scheda Wi-Fi Filogic 380 di MediaTek con una velocità wireless fino a 6,5 ??Gbps. Come gli altri laptop Lenovo Legion, Lenovo Legion 9i viene fornito con Windows 11 e un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Nahimic by SteelSeries offre un vantaggio in più nei giochi attraverso un audio 3D coinvolgente che consente ai giocatori di sentire i compagni di squadra in modo più chiaro, aggiungendo allo stesso tempo la consapevolezza spaziale che è così fondamentale per affrontare le competizioni. Per lo streaming ci sono il bilanciamento facilmente regolabile e i controlli EQ. Inoltre Legion Arena riunisce i giochi posseduti su più piattaforme consentendo ai giocatori di selezionare i titoli da un’unica libreria. E il supporto opzionale Lenovo Premium Care permette supporto tecnico avanzato a domicilio e controllo preventivo dello stato del Pc.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).