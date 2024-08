ROMA (ITALPRESS) – La notizia della morte dell’ex leader leghista Umberto Bossi è circolata stamani su chat e siti web, ma si trattava di una fake news smentita a stretto giro dalla famiglia e dal suo entourage. La notizia è stata smentita anche dal ministro Matteo Salvini sentito dall’Italpress. Anche Wikipedia ha riportato per alcuni minuti la data della scomparsa.

Il segretario della Lega era a Palazzo Chigi, al vertice con gli altri leader, ed è uscito dalla riunione per sincerarsi delle condizioni del fondatore del partito dopo la diffusione di notizie allarmanti. Salvini e Bossi hanno parlato al telefono per qualche minuto.

“Abbiamo scherzato sull’ennesima sciocchezza giornalistica – afferma Salvini -e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull’Autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo”.

-foto: screenshot Wikipedia, Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).