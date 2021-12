ROMA (ITALPRESS) – La Lega Pro continua con tenacia e volontà la prosecuzione del cammino intrapreso perchè il beato Carlo Acutis diventi suo patrono e, nei giorni 21 e 22 dicembre 2021, sarà ad Assisi per la prima tappa di un pellegrinaggio attraverso le 60 città del campionato per far conoscere i valori trasmessi da Acutis e di cui abbiamo bisogno per i nostri giovani. Il 21 Dicembre, alle ore 18, all’Hotel Cenacolo (viale Patrono d’Italia 70-Assisi), incontro aperto al pubblico nel quale interverranno S.E.R. Domenico Sorrentino Vescovo di Assisi, Antonia Salzano madre del Beato Carlo Acutis, Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro, Luigi Repace Presidente del Comitato regionale Umbria Lnd, Padre Carlos Ferreira, Rettore Santuario della Spogliazione, Padre Stefano Albanesi parroco di Santa Maria degli Angeli e Stefania Proietti Sindaco di Assisi. Coordinatore sarà Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana. Il 22 dicembre la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro ed i pari età dell’A.S. Gubbio Calcio 1910 visiteranno il Santuario della Spogliazione guidati dal Rettore del Santuario Padre Carlos Ferreira. Successivamente, dopo un pranzo insieme, alle 14,30, le due squadre giocheranno in amichevole allo stadio “Degli Ulivi” di Assisi. Alle 18 sarà celebrata una Messa per le società dilettantistiche umbre nella Basilica di “Santa Maria degli Angeli”. Tutto nel nome del Beato Carlo Acutis.

(ITALPRESS).