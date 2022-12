Lega, Fontana “Nessuna scissione, su fuoriusciti decide il partito”

"Non c'é stata nessuna scissione ma semplicemente la costituzione di un gruppo". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un punto stampa sulla riqualificazione delle case Aler in via Bolla a Milano alla domanda se la fuoriuscita dei tre consiglieri della Lega possa indebolire la sua candidatura. xh7/trl/gsl