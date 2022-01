L’economia italiana continua a crescere, nel 2021 Pil +6,5%

Continuano i buoni segnali per l'economia italiana. L'Istat stima che il Prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 6,4% in termini tendenziali. fsc/red