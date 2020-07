“Questo weekend porteremo alcuni aggiornamenti, non sappiamo quanto guadagneremo e se questo ci metterà in lotta per il podio. Ma realisticamente sarà molto difficile perché le Mercedes e le Red Bull sono molto veloci”. Così Charles Leclerc alla vigilia del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. “Penso che sarà importante che questi aggiornamenti funzionino nel modo corretto e che ci portino a fare progressi, altrimenti sarebbe un cattivo segnale. Sono fiducioso che questi aggiornamenti possano portare maggiore prestazione nella macchina – ha aggiunto il monegasco della Ferrari in conferenza stampa -. Il podio ci ha dato un’iniezione di fiducia come team perché se facciamo tutto alla perfezione possiamo raggiungere i risultati. La Safety Car ci ha aiutato ma abbiamo sfruttato tutte le opportunità: è importante avere fiducia anche nei momenti negativi”, ha concluso Leclerc.

Aspettative diverse per Sebastian Vettel che domenica scorsa ha chiuso al decimo posto “Credo che sia un’opportunità enorme avere un’altra gara sullo stesso circuito, in modo da poter avere una risposta immediata per quanto riguarda gli aggiornamenti. Abbiamo trovato un paio di cose che potrebbero aver contribuito alla mia prestazione negativa in gara nel weekend scorso: ho un vivido ricordo di quanto fatto pochi giorni fa e spero che gli aggiornamenti possano contribuire a fare il passo avanti che ci aspettiamo”. Il pilota della Ferrari confida negli aggiornamenti portati da Maranello per poter far meglio rispetto allo scorso weekend: “Siamo ancora in una fase iniziale, non sappiamo quanto sarà lunga questa stagione. Questa gara potrà essere un indicatore per capire se questa è la giusta direzione – spiega il piota tedesco nella consueta conferenza stampa del giovedì – ci sono tante aspettative ma la miglior risposta la darà il cronometro in pista, ma conteranno anche le nostre sensazioni. Siamo entusiasti – conclude Vettel – sarà interessante vedere i nostri risultati paragonati a quelli dello scorso weekend”.

Il quattro volte campione del mondo, poi, ha risposto alle domande sul suo futuro. “Conosco ovviamente bene la Red Bull. La recente apparizione in un video Red Bull non ha nulla a che vedere con un mio potenziale ritorno. So che erano forti quando c’ero io e so che lo sono ancora. Sono qui per competere, quindi probabilmente accetterei un sedile Red Bull qualora dovesse arrivasse la chiamata”. Il pilota tedesco lascerà la Ferrari a fine anno e sta cominciando a guardarsi intorno: “La Racing Point? Non ci sono notizie – spiega il pilota della Ferrari nella consueta conferenza stampa del giovedì – come ho già detto ancora non so cosa accadrà. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedremo quali opportunità si potranno presentare. La Racing Point mi ha fatto un’ottima impressione, conosco parte del team per via del mio passato e sono competitivi”.

Per la decisione definitiva sul suo futuro, però, bisognerà attendere: “Non ho preso una decisione, non voglio sovraccaricarmi di pressione. Ho parlato anche con la Renault – rivela Vettel – ma non ci sono state discussioni concrete e loro hanno preso una decisione diversa: è positivo che Alonso sia tornato, mi fa piacere. Io guardo a me stesso, mi prenderò tutto il tempo necessario per prendere una decisione: continuare, pausa o ritiro, dipenderà da quali opzioni avrò. Non è un segreto che io sono competitivo, ho raggiunto grandissimi risultati e non sono qui solo per partecipare”, conclude Vettel.

