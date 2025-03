Leclerc e Hamilton “L’Australia ci ha insegnato tanto, faremo passi avanti”

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – “Ci sono molte cose che possiamo imparare dal primo weekend, mentre ce ne sono molte che non sono andate come volevamo. Sono sicuro che metteremo insieme tutti i pezzi per questo weekend e faremo un passo avanti”. Queste le parole di Charles Leclerc, nel corso del media day, alla vigilia della prima giornata in pista del GP di Shanghai. “Resto convinto che il potenziale della macchina sia molto più grande di quello che abbiamo dimostrato in Australia, ma ora dobbiamo mettere insieme i pezzi questo weekend”, conclude il monegasco della Ferrari.

Sulla stessa linea d’onda anche il compagno di squadra Lewis Hamilton: “Penso che lavoreremo sul setup per vedere se e quanta velocità riusciremo ad estrarre in più dalla macchina. Lo scorso weekend ci ha insegnato molte cose. Sappiamo su quali aspetti dobbiamo lavorare e quali cose sono giù a buon punto – ha dichiarato il sette volte campione del Mondo – “Interagisco molto con il team. Non ho riferimenti sulle prestazioni dello scorso anno perché le caratteristiche della monoposto sono ancora nuove per me. Inoltre avremo solo le FP1 per provare tutto”.

Il favorito è Lando Norris, reduce dal successo in Australia: “Mi aspetto una Ferrari più competitiva in questo weekend. La Red Bull è stata molto veloce in Australia e va tenuta in considerazione. Credo che in condizioni di pista asciutta siamo leggermente più veloci degli altri team, ma Ferrari e Red Bull sono vicine – ha dichiarato in conferenza stampa – “Spero di fare ancora meglio di quanto fatto a Melbourne. ma penso che la gara nel complesso sia stata ottima. Avevamo un distacco di 15 secondi sugli altri team. Verstappen è stato bravo a sfruttare le safety car per restarmi incollato, ma ogni gara ha una sua storia. Sarò contento se riusciremo a lottare per la vittoria”. “L’ordine di scuderia a Piastri? Era un momento della gara in cui c’erano dei piloti da doppiare e andare a battagliare in quelle condizioni con anche dei doppiati in mezzo non sarebbe stata la soluzione migliore – commenta – È stato fatto tutto nell’interesse della squadra, per il resto del GP siamo stati liberi di correre”.

Reduce dall’incidente in Australia, Fernando Alonso non ha nessuna intenzione di mollare: “Sento ancora di essere veloce ed è la cosa più importante per un pilota. Sono sempre stato molto competitivo. Se non dovessi sentirmi più veloce come prima, sarei il primo a non divertirmi. La motivazione è ancora tanta – ha detto il pilota dell’Aston Martin – Ho avuto la fortuna di correre in diverse ere di questo sport. Mi sento fortunato ad essere ancora qui e di essere veloce. Ho corso il primo GP di Cina nel 2004 e ora siamo nel 2025 e sento di essere competitivo come lo ero prima. Con il passare degli anni gli strumenti a disposizione di un pilota sono aumentati. Sono migliorato molto nel corso della mia carriera. Mi sento un privilegiato”.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).