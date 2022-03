NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un avversario, ma sempre e comunque un amico. Cleveland accoglie come merita la sua ex stella e anche se alla fine sarà proprio lui, LeBron James, a fare la differenza e a mettere ko i Cavaliers, gli applausi sono tutti per il campione dei Los Angeles Lakers che mette a referto 38 punti, 12 assist e 11 rimbalzi, nell’ennesima tripla doppia della sua straordinaria carriera. Finisce 131-120 per gli ospiti che conquistano una vittoria importante in chiave play-in, trovando nella doppia doppia da 20 punti e 11 assist di Westbrook un’altra risorsa di peso, così come lo sono stati i punti arrivati dalla panchina con i 20 di D.J Augustin e i 12 a testa di Johnson e Monk. In doppia cifra anche Reaves (11).

I Cavaliers mettono in campo un quintetto iniziale capace di andare tutto in doppia cifra. Darius Garland chiude con 29 punti e 17 assist, ne fa 18 Markkanen (9 i rimbalzi), 16 Stevens, 13 Mobley e 12 Okoro. Dalla panchina arrivano i 13 di LeVert, ma le buone prestazioni individuali non bastano per fermare LeBron James e i suoi Lakers.

Sempre in chiave play-in, ma anche e soprattutto playoff, conquista una vittoria importante Brooklyn che batte 114-106 in casa Utah. In questo caso il trascinatore è Kevin Durant che sfiora la tripla doppia facendo registrare al suo attivo 37 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Sono 22 i punti di Brown, ne fanno 15 Claxton e 13 Mills. I Jazz escono sconfitti nonostante i 30 punti di Mitchell, i 19 (dalla panchina) di Clarkson e i 18 di Conley.

In tutto nove le gare disputate nella notte. Nelle altre sette vittorie per Hornets (106-103 sui Pelicans), Portland (119-115 sui Pistons), Philadelphia (113-106 contro Miami con 28 punti per Maxey), Chicago (113-99 sui Raptors con 26 punti per DeRozan), Rockets (115-97 contro i Wizards con 39 punti e 10 rimbalzi per Wood), Celtics (132-123 contro i Thunder con 36 punti per Tatum, uno in più rispetto a Mann che ne fa 35 per Oklahoma) e Mavericks (110-108 contro Timberwolves).

(ITALPRESS).

