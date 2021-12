La mobilità a Torino si fa sempre più elettrica: Leasys Rent, società controllata di FCA Bank, amplia la rete di ricarica presente in città, installando 200 nuovi charging point. L’azienda compie un ulteriore passo avanti nella propria strategia di elettrificazione, mettendo a disposizione degli utenti delle nuove colonnine con potenza fino a 22 kW.

Nelle aree di sosta riservate a questi punti di ricarica, gli utenti Leasys Rent e Leasys (con un contratto di noleggio a breve, medio o a lungo termine) potranno parcheggiare e ricaricare gratuitamente la vettura. Le postazioni sono individuabili facilmente tramite l’app UMove: per usufruirne basterà utilizzare la E-Mobility Card, in dotazione su tutta la flotta di veicoli elettrici e plug-in hybrid delle due società di noleggio. Entro i primi mesi del 2022, i nuovi punti di ricarica saranno disponibili anche a tutti i cittadini, compresi i clienti di altri operatori, che vorranno accedere alle zone di sosta e ai punti di ricarica.

