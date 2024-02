MILANO (ITALPRESS) – Termina con un gol per parte lo scontro Champions tra Milan e Atalanta: a un ispiratissimo Leao risponde Koopmeiners dagli 11 metri. La partita si sblocca dopo nemmeno tre minuti. Leao salta sulla sinistra Holm e Scalvini in un fazzoletto e da posizione defilata indovina un eurogol con un destro chirurgico che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali lontano. I bergamaschi si fanno vedere per la prima volta al 13′, quando Holm conclude con il destro trovando pronto Maignan a salvare in tuffo. Dopo un avvio favorevole ai rossoneri, al 37′ arriva l’episodio che cambia il match: Giroud interviene su Holm in area, Orsato va al monitor e assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Koopmeiners che non sbaglia e firma l’1-1. E’ il risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. La prima occasione nella ripresa è per gli uomini di Pioli e arriva all’11’. Giroud serve il neo entrato Calabria che entra in area, si sposta la palla sul sinistro e calcia ma Carnesecchi gli sbarra la strada con un grande intervento di puro istinto. Leao è un fattore sulla sinistra e al 24′ serve una palla al bacio a Pulisic sul fronte opposto, ma lo statunitense mette a lato da buona posizione con il mancino. Il portiere della Dea interviene nuovamente al 32′ per fermare un destro dalla distanza di Loftus-Cheek. I padroni di casa tengono in mano le redini del gioco e ci provano più dei loro avversari, ma il risultato non cambierà più. Il Milan si prende quindi un punto che lo mantiene al terzo posto allontanandolo però a -4 dalla Juventus seconda. L’Atalanta si porta invece a -2 dal Bologna quarto, ma con una gara da recuperare.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

