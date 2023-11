ROMA (ITALPRESS) – “L’offensiva israeliana contro la popolazione di Gaza, inclusi i bambini, donne e anziani dimostra che il nemico israeliano è capace di vendicarsi senza limiti morali, legali o umanitari”. Lo ha detto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso in diretta tv sulla guerra in Medio Oriente, parlando di “crimini di guerra” da parte di Israele contro Gaza.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).