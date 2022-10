Le tartarughe ripopolano le spiagge ma per gli uccelli fa troppo caldo

Le tartarughe ripopolano le nostre spiagge ma gli uccelli migrano sempre più lontano, perché i posti caldi per loro sono diventati troppo caldi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, raccontano in questo servizio una notizia positiva e una negativa per il benessere del nostro ambiente e degli animali. abr/