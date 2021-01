Il commissario di Governo per l’attuazione del piano nonché presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di un incontro con il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina e il commissario per le opere dei Mondiali di sci, Valerio Toniolo, ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori e le nuove iniziative. L’incontro è stato l’occasione per il commissario Gemme, il cui incarico è stato prorogato dal decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2022, per annunciare un nuovo intervento strategico per il Territorio volto a migliorare ulteriormente la sicurezza della SS 51 “Alemagna”. “Si tratta – ha spiegato – della riqualificazione della viabilità di accesso alla zona produttiva denominata ‘Pian da Lago’, al km 98,950 della statale 51 tramite una rotatoria. In particolare Anas si impegna ad inserire la realizzazione dell’opera, il cui costo è stimato in circa 700 mila euro, nelle future programmazioni aziendali, attraverso la stipula con il Comune di Cortina d’Ampezzo di una apposita convenzione attuativa sotto l’egida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Gemme ha anche fatto il punto sulla Strada bypass Colfiere-Lago Ghedina e la finish area Druscié. Sono state infatti realizzate 6 aree distinte a ridosso della pista da sci esistente, denominata “A” del Col Drusciè a Cortina d’Ampezzo, aree che saranno funzionali allo svolgimento degli eventi sportivi dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021. Per consentire la dismissione del vecchio tratto stradale Colfiere-Laghi Ghedina che occupava parzialmente la futura area di arrivo (finish area Druscié o Area A) nonché risolvere le interferenze con le piste da sci esistenti (pista A e pista B) è stata realizzata una nuova strada by-pass o di variante lunga circa 900 metri che, oltre a tenere in considerazione tutte le progettualità originali e il pregevole contesto ambientale dei luoghi, assicurerà la continuità viaria della strada comunale anche durante il periodo di svolgimento della manifestazione sportiva. È stato inoltre realizzato anche un collegamento denominato “Rounzos” che dalla strada Gilardon permetterà agli spettatori dell’evento di raggiungere a piedi le aree realizzate. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del piano di potenziamento della viabilità per Cortina, relativamente alla Strada Statale 51 “di Alemagna” sono stati attivati lavori per 94 milioni, con un avanzamento pari circa il 75%. I lavori in corso, per la maggior parte fuori dalla sede stradale e con ridotto impatto sulla viabilità, saranno completati nei prossimi mesi. Relativamente ai progetti delle quattro varianti ai centri abitati (San Vito di Cadore, Tai di Cadore e Valle di Cadore) per un valore di 142,8 milioni, le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale presso il competente ministero dell’Ambiente si sono concluse solo a settembre 2020 nonostante l’iter autorizzativo fosse stato avviato a settembre 2017. Sono state successivamente convocate le Conferenze dei Servizi per le Varianti di San Vito e di Valle di Cadore che si sono tenute rispettivamente in data 21 dicembre e 22 dicembre 2020, invece le conferenze di servizi relative alla variante di Tai di Cadore e alla Viabilità di accesso abitato di Cortina di Cortina saranno convocate a breve. Per quanto riguarda la strada statale 51 Bis e la strada statale 52 “Carnica” il Piano comprende la realizzazione di complessivi 25 interventi di potenziamento riqualificazione e messa in sicurezza di cui, 7 sulla SS 51 bis che sono stati tutti avviati e sono in corso di esecuzione e 18 sulla SS 52 Bis di cui 15 in corso di esecuzione 2 di prossimo avvio ed 1 ultimato per un investimento complessivo di 30,7 milioni. Un piano importante, il cui investimento complessivo è pari a 267,5 milioni per la SS51, la SS51Bis e la SS52. Gemme si è soffermato inoltre sul tema dell’innovazione tecnologica declinata sulle infrastrutture. “Ci occupiamo di strade – ha spiegato – ma le strade evolvono di pari passo con il mondo della mobilità; di conseguenza Anas assume il ruolo di pioniere come disegnatore e Cortina rappresenta il primo grande laboratorio di iniziative innovative e di sviluppo tecnologico per la mobilità Smart. Stiamo dotando la statale 51 di una infrastruttura tecnologica, per un investimento complessivo di circa 26 milioni”.

(ITALPRESS).