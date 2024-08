Le milanesi erano attese all’urlo vittorioso, si sono accontentate di un messaggio sottovoce: l’Inter c’è, il Milan si sta cercando. La Juve – genialmente sottratta al primo convegno delle grandi – la vedremo lunedì sera. Ma cosa vuoi fare se non dedicare il primo racconto del campionato al Fatal Verona che dopo anni di magherìe anti Milan s’è impossessato del cuore napoletano? Visto Conte ch’esce dal Bentegodi? La maschera di un muto. Io Antonio Conte lo conoscevo bene. E ho titolo per dire che quello visto sulla panchina del Napoli non è lui. Nel senso che è radicalmente cambiato. Forse truccato da cuorcontento, mentre vi garantisco che ha accettato l’invito di De Laurentiis non solo per soldi – che non fanno male – ma perchè non poteva stare ancora fuori dei giochi, aveva voglia di completarlo il Giro delle Tre Nemiche. Ma non è certo il Conte vero quello che accetta una squadra senza uomini decisivi, senza un portiere di qualità, senza Osimhen ch’è una bestemmia lasciarlo fuori affidandosi agli Invisibili Politano e Simeone e all’addolorato Kvaratskhelia per non dire del resto della compagnia, perfettamente rappresentata da Di Lorenzo quando Mosquera gli è scappato sotto il naso. E già qualcuno si chiede – a Napoli sicuramente – se Conte farà la fine di Ancelotti. Da vecchio cronista preciso che questo è un dramma, non è una tragedia. Il 3-0 inaugurato da Dailon Livramento, capoverdiano di 23 anni, testimonia il ritardo della campagna di rafforzamento di diverse squadre. Compreso il Bologna che senza Calafiori – Zirkzee e Saelemaekers – è tornato indietro di vent’anni. E pensare che ai bei tempi del “mio” calcio le squadre si pensavano a primavera e si realizzavano a giugno. Per scusarci dell’inizio deludente mettiamo il cartello LAVORI IN CORSO. Oppure SILENZIO!, per consentire il riposo dei guerrieri – così come ha suggerito Ancelotti – prima dell’infernale avvio di un’esagerata Champions.

Italo Cucci ([email protected])

(ITALPRESS).

