TORINO (ITALPRESS) – Le Fiat Topolino one-off dedicate all’iconico Mickey Mouse fanno il loro debutto nell’elicoidale e affascinante rampa nord del Lingotto, grazie a un’iniziativa che nasce in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Le esclusive opere d’arte sono le protagoniste di un percorso che coinvolge il centro commerciale Lingotto e la sua peculiare rampa, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’incantevole mondo delle Fiat Topolino one-off, per poi concludere il viaggio con Casa 500 e La Pista 500. Fiat ha omaggiato il centesimo anniversario Disney con un regalo unico, creando cinque versioni a tema della nuova Fiat Topolino dedicate proprio all’iconico personaggio Disney. Una di queste è stata concepita attraverso la collaborazione speciale con l’artista Disney Giorgio Cavazzano, e le altre quattro disegnate dal Centro Stile FIAT e ispirate dai creativi Disney, si posizionano in un ambiente e un movimento artistico distinto, ruotando attorno a quattro temi: historical, modern, street, e abstract.

L’esposizione delle cinque opere d’arte è pensata come un regalo per tutti: turisti, famiglie, i fan di entrambi i marchi – FIAT e Disney – e per l’incantevole città di Torino, ravvivata dalla vivacità cromatica e dal valore artistico delle one-off, piccole di statura ma intrise di grande fascino. Un’iniziativa dedicata alla creatività e alla cultura pop, che funge da solido ponte accessibile a tutti per l’esplorazione delle diverse realtà artistiche presenti all’interno del Lingotto. E’ un viaggio alla portata di tutti nel mondo dell’arte, un percorso vivace e colorato in cui le cinque creazioni rappresentano solo un piccolo assaggio artistico rispetto a ciò che attende i visitatori a Casa 500 e La Pista 500: qui, l’esperienza culmina in un’esplosione culturale dal significativo valore educativo.

foto: ufficio stampa Stellantis

