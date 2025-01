HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva in questa stagione di Coppa del Mondo per la squadra italiana di fioretto femminile. Il team composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini ha dominato e conquistato anche la prova di Hong Kong (un mese dopo aver fatto lo stesso a Busan, in Corea), superando in finale le campionesse olimpiche degli Stati Uniti in un match a senso unico, chiuso con il successo delle azzurre per 45-27. La formazione scelta dal ct Stefano Cerioni, e guidata in Asia dai maestri Fabio Galli e Alessandro Puccini, ha avuto un rendimento impressionante, tant’è che nessuna avversaria è riuscita a superare quota 30 stoccate. L’Italia ha esordito negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Gran Bretagna con il punteggio di 45-15. La giornata delle azzurre è poi proseguita con l’affermazione nei quarti di finale sull’Ungheria per 45-24. In semifinale altro match sempre in controllo che ha visto le fiorettiste italiane battere 45-30 la Francia, spalancando così la porta della finale, di nuovo contro le eterne rivali americane. Anche l’ultimo atto è stato a senso unico. Basta guardare i primi tre parziali dell’incontro che valeva la medaglia d’oro per capire l’indirizzo e poi l’evoluzione dell’assalto: Favaretto-Kiefer 4-0, poi Cristino-Scruggs 6-2, e ancora Errigo-Devore 5-3, dunque totale di 15-5 per l’Italia dopo appena un/terzo di match, un margine di vantaggio poi consolidato e incrementato dalle azzurre fino al 45-27 finale, che ha decretato il secondo successo consecutivo nelle prove a squadre del circuito iridato. Si conclude così il weekend di Coppa del Mondo a Hong Kong per il fioretto femminile con tre medaglie italiane. Oltre all’oro di oggi firmato dal team delle fiorettiste azzurre, infatti, ieri sono arrivati anche l’argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini nella competizione individuale.

