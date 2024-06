Le aziende si raccontano, Boehringer Ingelheim e Milan in cattedra

MILANO (ITALPRESS) - Si è svolto all’Università Cattolica del Sacro Cuore l’evento “Corporate branding: solo unaquestione di immagine?”, organizzato da ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo, e che ha visto la partecipazione di manager dal profilo internazionale. Al convegno di Milano hanno infatti partecipato Médard Schoenmaeckers, Head of Corporate AffairsBoehringer Ingelheim, e Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer AC Milan. L'obiettivo dell'evento è stato quello di proporre una visione approfondita delle due realtà, evidenziando come le due aziende, così diverse per pubblico e scopo, abbiano effettivamente molti elementi in comune dal punto di vista della brand equity construction. I relatori sono intervenuti durante un executive talk che ha visto la partecipazione di molti studenti, provenienti da più corsi di laurea e specializzazione xh7/fsc/gtr