MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Le app di Bmw e Mini sono le interfacce universali tra i clienti, i loro veicoli e i marchi. Oggi, oltre dieci milioni di automobilisti utilizzano le app “My Bmw” e “Mini”, ricche di funzioni intelligenti, servizi pratici e consigli utili – addirittura due milioni ogni giorno. Decine di migliaia di utenti hanno assegnato alle app un punteggio di 5 stelle nell’App Store di Apple. “Con oltre 10 milioni di persone che utilizzano le app “My Bmw” e “Mini”, la strategia del Bmw Group di aumentare la vicinanza ai clienti attraverso la digitalizzazione si è dimostrata di grande successo. Le app consentono ai nostri clienti di comunicare direttamente con noi e con i loro veicoli e forniscono al Bmw Group un canale diretto verso i clienti” dichiara Pieter Nota, Membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw, Customer, Brands, Sales.

Con le app, i conducenti possono tenersi aggiornati sullo stato del proprio veicolo in ogni momento. L’app può anche essere utilizzata per bloccare e sbloccare le portiere, attivare il climatizzatore/ventilazione o, a seconda dell’equipaggiamento del veicolo, visualizzare i dintorni e gli interni del veicolo utilizzando la visualizzazione 3D remota. Inoltre, è molto semplice inviare indirizzi di destinazione dall’app al sistema di navigazione del veicolo. L’app può anche gestire servizi di terze parti, come ad esempio Amazon Alexa. Nella scheda “Services & Store”, il cliente può ottenere una panoramica aggiornata dei servizi digitali disponibili e prenotati per il veicolo in ogni momento, nonchè aggiungere comodamente e in modo flessibile gli aggiornamenti di ConnectedDrive. In combinazione con la Bmw Digital Key Plus e a seconda dell’equipaggiamento della vettura, l’app “My Bmw” può eseguire manovre salvate in precedenza e di parcheggio automatico da una distanza massima di circa sei metri.

Le app offrono una serie di funzioni utili anche per i veicoli elettrificati. Ad esempio, i clienti possono ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di carica e sull’autonomia elettrica e ricevere notifiche push durante la carica al raggiungimento della carica target della batteria e per eventuali irregolarità. In Europa, il contratto di ricarica BMW o MINI del cliente può essere memorizzato nelle app se necessario. Ciò consente l’autenticazione digitale tramite app in oltre 400.000 punti di ricarica in tutta Europa. La fatturazione avviene comodamente ogni mese utilizzando i mezzi di pagamento memorizzati tramite Bmw/Mini Charging. Un’altra caratteristica fondamentale di entrambe le app è la gestione delle esigenze di assistenza e manutenzione del veicolo. Quando il veicolo del cliente deve essere sottoposto a manutenzione, riceve una notifica push e può fissare un appuntamento direttamente nell’app. L’intero processo di assistenza è supportato dall’app con check-in, video dell’assistenza, monitoraggio dello stato e pagamento. Se il veicolo del cliente dovesse essere coinvolto in un incidente, l’app offre naturalmente anche un modo rapido ed efficiente per chiamare l’assistenza stradale.

La scheda “Esplora” offre contenuti interessanti sui marchi, i prodotti e i servizi Bmw e Mini, compresi utili video di istruzioni. Una caratteristica speciale di entrambe le app è la modalità demo. Offre una selezione di veicoli dimostrativi in modo che gli utenti possano scoprire le funzionalità delle app senza possedere un veicolo proprio. La modalità demo crea un’autentica esperienza, quasi come se il veicolo fosse già nel garage dell’utente. I clienti dei due marchi possono e accedere alle informazioni sullo stato del veicolo e sull’autonomia tramite la relativa app sull’Apple Watch.

