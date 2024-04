Lazzarini “L’Italia ripristini i fondi per UNRWA e ci aiuti in Europa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Spero davvero che l'Italia, ora che abbiamo il rapporto di Catherine Colonna, segua l'esempio di altri paesi europei e sostanzialmente riprenda i finanziamenti all'organizzazione. È importante non solo per il nostro rapporto bilaterale, che l'Italia dia sostegno politico e finanziario all'agenzia dell'Onu, ma anche perché è un paese importante all'interno dell'Unione Europea". A dirlo Philippe Lazzarini, commissario generale di UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, rispondendo a una domanda di Italpress nel corso di una conferenza stampa all'Onu. xo9/fsc/gsl (fonte video: Onu)