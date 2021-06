ROMA (ITALPRESS) – Dopo gli indizi via Twitter che non lasciavano spazio a dubbi, la Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L’ex tecnico di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus prende il posto di Simone Inzaghi che nella prossima stagione guiderà l’Inter.

“La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing e’ in linea con l’esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la societa’, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere” il commento del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

