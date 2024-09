ROMA (ITALPRESS) – “La LIS è solo una delle tante lingue del mondo, un mondo dove ci sono infinite possibilità. Ho cercato di ricordarlo agli splendidi ragazzi dell’ISISS Magarotto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico. Non devono temere quello che “c’è fuori”, perchè hanno gli strumenti per farcela. E ce la faranno. Noi, come Regione Lazio, resteremo al loro fianco. L’inclusione è la vera sfida sociale e questo istituto rompe davvero gli schemi. Vengo da un mondo la cui missione è il superamento di ogni barriera, ho portato questi valori con me: sosterremo e svilupperemo con convinzione realtà come questa”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lazio