Lazio, Rocca “Difensore Civico collante tra cittadini e istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) - Creare un forum unico in cui tutti i difensori civici possano condividere le loro esperienze e discutere le sfide comuni che affrontano nel loro lavoro. È l'obiettivo della conferenza dei difensori civici mondiali "Il ruolo del difensore civico nel mondo: tra realtà e possibilità" che si terrà a Roma il 21 e 22 settembre. "Il difensore civico è universalmente riconosciuto come il collante tra lo società civile, i cittadini, le istituzioni e la pubblica amministrazione, avere questa opportunità di scambio è fondamentale per conoscere le buone prassi" ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio nel corso della conferenza stampa di presentazione della due giorno "per migliorare questo ruolo, il ruolo del difensore civico è anche uno stimolo, non è soltanto la risposta delle istanze che arrivano dai cittadini ma è uno stimolo dell'amministrazione per fare meglio, per migliorare, per comprendere quali sono le sue debolezze e i punti dove andare ad intervenire per fare in modo che il cittadino si senta parte dell'istituzione e la senta vicino". (ITALPRESS) xc3/trl/gsl