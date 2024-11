Lazio, Rocca “A Sora intervento di riqualificazione del fiume Liri”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi a Sora insieme al sindaco, Luca Di Stefano, abbiamo presentato un progetto importante per la riqualificazione del tratto del fiume Liri che passa anche attraverso il centro abitato, la ricostruzione di un ponte, oggi in legno lamellare che un domani sarà fatto in acciaio, e che collegherà anche la parte antica della città con tutta l'area pedonale e ciclabile". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. col3/gtr (Fonte video: Regione Lazio)