Lazio, Rinaldi “Dalla Regione bandi per imprese e piccole realtà”

RIETI (ITALPRESS) - "Abbiamo presentato, nella sala consiliare del Comune di Rieti, i bandi rivolti alle imprese e alle piccole realtà". Lo ha detto Manuela Rinaldi, assessore a Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio in occasione dell'incontro organizzato dalla Regione Lazio a Rieti, presso la Sala Consiliare del Comune, per illustrare alle imprese del territorio le nuove opportunità e i bandi previsti per il 2025. mgg/gsl