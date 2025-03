Lazio Regione d’Onore della National Italian American Foundation

ROMA (ITALPRESS) – Un fitto programma di iniziative, eventi e collaborazioni, previste per tutto il 2025, anno in cui il Lazio è Regione d’Onore della National Italian American Foundation (NIAF), orientate a rafforzare i rapporti tra Regione Lazio e USA in ogni settore, dal turismo alle relazioni economiche, è stato presentato stamane presso la sede della Regione Lazio.

A fare gli onori di casa, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che, assieme al vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, ha accolto il presidente della Niaf, Robert Allegrini, e il capo dipartimento per il Mercato del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Amedeo Teti.

La National Italian American Fondation, punto di riferimento per gli oltre 20 milioni di italoamericani che vivono negli Stati Uniti, ha scelto il Lazio come Regione d’onore del 2025, anno Giubilare durante il quale, tra l’altro, l’associazione celebrerà anche il suo 50° anniversario. Si tratta di un’opportunità importante per mostrare i punti di forza del Lazio negli Stati Uniti, attraverso eventi che porteranno anche alcune pmi, startup e imprese medio-grandi laziali oltre oceano per promuovere partenariati e collaborazioni con aziende americane.

Questa collaborazione “in termini di sviluppo significa l’opportunità di far conoscere il nostro territorio, di far venire il ‘turismo delle radici’; la comunità Italo-americana è molto attiva e molto forte anche nel settore dell’impresa, quindi anche per il nostro sistema imprenditoriale questa è una grande vetrina e opportunità per ampliare i nostri orizzonti” ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, “Parteciperemo a New York ad un evento che ha al centro il mondo delle imprese, poi verrà il board del NIAF a giugno dove faremo visitare il meglio delle nostre startUp e delle attività di impresa, i luoghi meravigliosi meno conosciuti della Regione. Tutto si concluderà a Washington a ottobre, probabilmente anche alla presenza del presidente USA, questo a sottolineare l’importanza che la comunità Italo-americana e il nostro Paese rappresenta per tutti”, conclude.

“Siamo contenti che la Regione che definiamo ‘d’onore’ quest’anno sia il Lazio, è stata una scelta importante per noi perché quest’anno è il 50esimo anniversario della NIAF e volevano essere nella Regione della Capitale d’Italia. Faremo molte cose insieme, ad iniziare dal gala di aprile con una delegazione dal Lazio, da lì partiremo con il nostro viaggio della delegazione NIAF a giugno dove porteremo anche i nostri studenti Italo-americani nel Lazio” afferma Robert Allegrini, presidente NIAF.

“L’anno si concluderà con il grande gala di ottobre a Washington dove sarà previsto il presidente USA e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre alla presenza di Andrea Bocelli. Le opportunità economiche per le Regioni sono tante, ma anche dal punto di vista culturale perché NIAF è un ponte tra Italia e USA”, aggiunge.

Tra le tappe salienti c’è il Business Forum di New York, che si svolgerà dall’8 al 10 aprile 2025, organizzato in collaborazione con la NIAF, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Transatlantic Investment Committee (TIC) e con le istituzioni del Sistema Italia operanti a New York.

L’appuntamento mira a favorire partenariati industriali, stimolare occasioni di incontro sul tema dell’innovazione per migliorare l’integrazione delle imprese laziali nel mercato statunitense e supportare la competitività di startup e pmi, fungendo da punto d’incontro per lo scambio di informazioni e per la collaborazione e la crescita nei settori innovativi. Per questo, la Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, ha aperto un bando che darà la possibilità a 20 startup e pmi innovative operanti nei settori Aerospazio, Life Sciences, Energia, e Intelligenze Artificiale, di partecipare al Business Forum di New York.

Altro momento importante sarà la visita del Board della NIAF, composto da una delegazione di leader influenti della comunità italoamericana, che sarà nel Lazio dal 1° al 9 giugno.

– Foto Ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS)