ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha un Garante per la disabilità. Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge di istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. “Di passo fondamentale per le politiche di inclusione” ha parlato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Dobbiamo lavorare tanto sugli adolescenti, sull’attenzione verso il tema della violenza sulle donne – ha aggiunto -. Dobbiamo avere attenzione per i cittadini più fragili”. (ITALPRESS)

Foto: Agenzia Fotogramma