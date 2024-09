ROMA (ITALPRESS) – “Dopo mesi di stop dei lavori e appelli caduti nel vuoto, abbiamo deciso di riunirci davanti all’Aula vuota del Consiglio regionale per denunciare ancora una volta lo stallo che, per l’incapacità di Rocca di governare politicamente la sua maggioranza, sta tenendo in ostaggio un’intera Regione. E’ inaccettabile che invece di discutere delle azioni da mettere in campo per migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini del Lazio, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle imprese, degli studenti, la destra continui a discutere di poltrone ed equilibri interni. Se domani alle 16.00 dalla Capigruppo, convocata solo su nostra richiesta, non uscirà un chiarimento trasparente e che metta fine a questa telenovela, chiederemo al Presidente Rocca di presentarsi in Consiglio entro la fine del mese per spiegare pubblicamente come e se intende andare avanti. Fino ad allora le opposizioni si asterranno dal partecipare a qualunque attività consiliare a cominciare dalla commissione bilancio convocata venerdì per la discussione generale sul collegato”. Così in una nota congiunta i capigruppo dell’opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D’Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista).(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa opposizioni Lazio