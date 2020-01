LAZIO E IMMOBILE INARRESTABILI, 1-0 AL NAPOLI

La Lazio batte il Napoli per 1-0 nell’anticipo della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi trova il gol vittoria all’82’ con Immobile, consolida il terzo posto a 42 punti (una gara in meno) e centra il record di 10 successi consecutivi. Notte sempre più buia per i partenopei, che restano lontanissimi dalla zona Champions. Biancocelesti in campo con la maglia celebrativa dei 120 anni di storia, festeggiati il 9 gennaio. Primo tempo equilibrato, chiuso a reti inviolate. Il Napoli sviluppa buone trame ed è ben messo in campo. La Lazio sfrutta il suo gioco ed è più pericolosa. Tentativi da entrambe le parti con Immobile e Milinkovic-Savic e Insigne e Allan. I biancocelesti sfiorano il gol nel finale con la doppia occasione del centrocampista serbo. I partenopei iniziano meglio il secondo tempo, pareggiano le occasioni con il palo colpito da Zielinski. Interessante anche il tiro di Insigne, risponde presente Strakosha. Il gol vittoria arriva all’82’ grazie al capocannoniere Immobile, dopo l’errore di Ospina e il tentativo di Di Lorenzo che non riesce a respingere sulla linea di porta. Nel finale biancocelesti vicini al raddoppio con Immobile e tentativi disperati del Napoli di pareggiare con Milik e Insigne.

(ITALPRESS).